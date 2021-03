WM-Qualifikation Die Holländer werden von den Türken kalt geduscht Am Mittwochabend startet die europäische Qualifikation für die WM 2022 in Katar. Interessant aus Schweizer Sicht: die Partien der EM-Gruppengegner Türkei und Wales. Eine Zusammenfassung der interessantesten Spiele. Gabriel Vilares 24.03.2021, 20.08 Uhr

Die Türken jubeln nach dem 3:0-Treffer von Hakan Calhanoglu. Das dritte Tor fällt gleich zu Beginn der 2. Halbzeit. Keystone

Türkei - Holland 4:2 (2:0)

Gerade mal bei einer aus acht Partien kann die Türkei im Jahr 2020 als Sieger vom Platz. Von Unsicherheit ist bei den Hausherren aber nichts zu spüren. Der EM-Gruppengegner der Schweiz kommt in Istanbul bei 3 Grad rasch auf Betriebstemperatur. Nach 15 Minuten müsste den Holländern eigentlich ein Elfmeter zugesprochen werden. Okay Yokuslu fällt der Ball im Strafraum an die Hand. Der Schiedsrichter pfeift nicht und kann sich die Szene nicht nochmals anschauen, da bei der WM-Quali der VAR nicht zum Einsatz kommt. Die Holländer reklamieren und fangen sich einen Konter ein. Burak Yilmaz schliesst zentral vor dem Strafraum ab. Der Ball wird noch von Oranje-Verteidiger Matthijs de Ligt abgelenkt und findet den Weg ins Tor. In der 34. Minute bringt Donyell Malen Türkei-Verteidiger Yokuslu im Sechzehner zu Fall. Den fälligen Elfer verwandelt Yilmaz souverän. Die dickste Chance auf den Anschlusstreffer haben die Holländer kurz vor der Pause. De Ligt köpfelt nach einer Ecke an den Pfosten.

Auch in der 2. Halbzeit finden die Gäste nicht ins Spiel. Es dauert nur 35 Sekunden, bis Hakan Calhanoglu Mass nimmt und aus 22 Metern den Ball in die Maschen haut – 3:0. Die Messe scheint gelesen, doch es kommt nochmals Spannung auf. Die Holländer reagieren in der 75. und 76. Minute mit einem Doppelschlag. In der 81. Minute dann die Entscheidung. Burak Yilmaz verwandelt einen Freistoss aus 18 Metern sehenswert ins rechte obere Eck – Traumtor und Dreierpack für den 35-jährigen Stürmer. Memphis Depay verschiesst in der 93. Minute noch einen Elfmeter. Ausrufezeichen der Türken und ein verdienter Sieg gegen Holländer, die den Weg in die Partie zu spät finden.

Artikel wird mit weiteren Partien des Abends ergänzt.