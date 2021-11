Wm-Qualifikation Als Gruppenzweiter könnten in den Play-offs einige Top-Nationen auf die Nati warten Das Spiel am Freitagabend gegen Italien ist für die Nati unheimlich wichtig. Auch als Gruppenzweiter kann man an die WM fahren, doch dort könnten happige Aufgaben warten. Gabriel Vilares 11.11.2021, 17.00 Uhr

Wer muss als Gruppenzweiter in die Play-offs? Die Nati oder Italien? Am Freitag fällt eine Vorentscheidung. Keystone

Alle Wege führen nach Rom. Nicht mehr ganz so viele sind es nach Katar. Dort, wo die Fussball-WM zwischen November und Dezember des kommenden Jahres ausgetragen wird, möchte auch die Nati hin. Der einfachste Weg in das Emirat führt wiederum über Rom. Wenn die Schweiz am Freitagabend gegen Italien gewinnt und auch am Montag in Luzern gegen Bulgarien nicht stolpert, wäre die direkte Qualifikation als Gruppensieger Tatsache. Ein Remis gegen die Squadra Azzurra dürfte aufgrund der schlechteren Tordifferenz nicht reichen.