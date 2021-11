WM-Quali Nati-Aufgebot: Yakin nimmt mit Noah Okafor und Andi Zeqiri mit nach Italien In einer Woche trifft die Schweizer Nati in der WM-Qualifikation auf Tabellenführer Italien. Mit dabei sein wird Noah Okafor, dafür müssen Albian Ajeti und Cedric Itten zuhause bleiben. Leandro De Mori Aktualisiert 05.11.2021, 11.12 Uhr

Im Tor und der Verteidigung setzt Yakin auf die altbewährten Stammkräfte, die schon bei den Länderspielen im Oktober gegen Nordirland und Litauen auf dem Platz standen. Im Angriff gibt es kleine Veränderungen.

Im Sturm entscheidet sich Yakin für Noah Okafor. Der 21-Jährige bildet derzeit bei Red Bull Salzburg zusammen mit Karim Adeyemi eines der wohl auffälligsten Stürmerduos. In dieser Saison traf Okafor in 19 Spielen bisher 9 Mal und bereitete 5 Treffer vor. Ebenfalls für den Angriff aufgeboten wurden Andi Zeqiri und Fabian Frei. Nicht auf der Kaderliste stehen Albian Ajeti (Celtic Glasgow) und Cedric Itten (Greuther Fürth), die in dieser Saison noch nicht glänzen konnten.

Das ist das Nati-Kader für die letzten zwei Länderspiele des Jahres:

Yann Sommer, 17.12.1988 (32), Borussia Mönchengladbach, 68 Länderspiele. Keystone Jonas Omlin, 10.1.1994 (27), Montpellier HSC, 2 Länderspiele. Keystone Gregor Kobel, 06.12.1997 (23), Borussia Dortmung, 1 Länderspiel. Gian Ehrenzeller / KEYSTONE Manuel Akanji, 19.7.1995 (26), Borussia Dortmund, 37 Länderspiele, 0 Tore. Keystone Eray Cömert, 4.2.1998 (23), FC Basel, 7 Länderspiele, 0 Tore. Keystone Nico Elvedi, 30.9.1996 (25), Borussia Mönchengladbach, 35 Länderspiele, 1 Tor. Keystone Ulisses Garcia, 11.01.1996 (25), BSC Young Boys, 3 Länderspiele, 0 Tore. Keystone Kevin Mbabu, 19.4.1995 (26), Vfl Wolfsburg, 18 Länderspiele, 0 Tore. Keystone Ricardo Rodriguez, 25.8.1992 (29), FC Torino, 91 Länderspiele, 9 Tore. Keystone Fabian Schär, 20.12.1991 (29), Newcastle United, 67 Länderspiele, 8 Tore. Keystone Silvan Widmer, 5.3.1993 (28), FSV Mainz, 25 Länderspiele, 1 Tor. Keystone Michel Aebischer, 06.01.1997 (24), BSC Young Boys, 6 Länderspiele, 0 Tore. Toto Marti / Blicksport Christian Fassnacht, 11.11.1993 (27), BSC Young Boys, 15 Länderspiele, 4 Tore. Keystone Fabian Frei, 08.01.1989 (32), FC Basel, 16 Länderspiele, 3 Tore. Keystone Remo Freuler, 15.4.1992 (29), Atalanta Bergamo, 38 Länderspiele, 3 Tore. Keystone Djibril Sow, 6.2.1997 (24), Eintracht Frankfurt, 22 Länderspiele, 0 Tore. Keystone Denis Zakaria, 20.11.1996 (24), Borussia Mönchengladbach, 38 Länderspiele, 3 Tore Keystone Renato Steffen, 03.11.1991, VfL Wolfsburg, 18 Länderspiele, 1 Tor. Keystone Xherdan Shaqiri, 10.10.1991 (30), Olympique Lyonnais, 98 Länderspiele, 26 Tore. Keystone Steven Zuber, 17.8.1991 (30), AEK Athen, 44 Länderspiele, 9 Tore. Keystone Ruben Vargas, 5.8.1998 (23), FC Augsburg, 20 Länderspiele, 3 Tore. Keystone Breel Embolo, 14.2.1997 (24), Borussia Mönchengladbach, 50 Länderspiele, 8 Tore. Keystone Mario Gavranovic, 24.11.1989 (31), Kayserispor, 36 Länderspiele, 16 Tore. Keystone Noah Okafor, 24.05.2000 (21), Red Bull Salzburg, 1 Länderspiel, 0 Tore. Keystone Andi Zeqiri, 22.06.1999 (22), FC Augsburg, 3 Länderspiele, 0 Tore. Keystone

Die Nati bereitet sich ab Montag in Lugano auf das Spiel gegen Italien vor. Enger könnte das Rennen um die Tabellenführung derweil nicht sein: Die Schweiz steht zwar hinter Italien, dies aber nur wegen dem um zwei Tore schlechteren Torverhältnis. Ein Sieg gegen Italien wäre ein wichtiger Schritt in Richtung WM-Qualifikation. Im letzten WM-Qualispiel am 15. Novemeber in Luzern wird die Schweiz Bulgarien empfangen.