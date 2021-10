WM-Gerätefinal Christian Baumann stürzt und enttäuscht im Barren-Final Christian Baumann kommt im japanischen Kitakyushu zu keinem guten Resultat. Im Finale stürzt er und muss das Gerät verlassen. Leandro De Mori 24.10.2021, 12.53 Uhr

An den Olympischen Spielen überzeugte er: Christian Baumann. Freshfocus / Thomas Schreyer

Er ist eigentlich ein sicherer Wert im Team der Schweizer Turner. An den Olympischen Spielen im vergangenen Sommer zeigte der 26-jährige Aargauer Christian Baumann solide Leistungen. An der EM in Basel im Frühjahr erturnte sich Baumann sogar die Bronzemedaille. Er gilt als ruhiger Turner, der seine Übungen stets souverän absolviert.