Wintersport Schweizer Weltcups wieder mit Zuschauern In dieser Saison soll es Adelboden, Wengen oder Engelberg wieder richtig laut werden. Die Weltcup-Rennen auf Schweizer Boden finden nämlich wieder mit Zuschauern statt. 14.10.2021, 17.18 Uhr

Die markante Zuschauer-Tribüne im Zielhang von Adelboden wird in dieser Saison wieder gefüllt werden können. Keystone

Im Januar dieses Jahres war es im Zielraum am «Chuenisbärgli» für einmal totenstill. Die Rennen in Adelboden mussten aufgrund der Corona-Pandemie unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden. Die imposante Tribüne, welche Tausende Fans normalerweise in einen Hexenkessel verwandeln, blieb leer. In dieser Saison soll es bei den Schweizer Weltcup-Veranstaltern wieder richtig laut werden. Die Wettkämpfe in den verschiedenen Schneesportarten werden wieder vor Publikum ausgetragen. Das meldet Swiss-Ski in einer Mitteilung.