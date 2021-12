Vierschanzentournee Schweizer Trio beim Tournee-Auftakt in Oberstdorf den Top 15 Das Schweizer Skisprung-Trio landet beim Auftaktspringen der Vierschanzentournee in Oberstdorf in den Top 15. Für einmal ist nicht Teamleader Killian Peier der Beste. Der Japaner Ryoyu Kobayashi gewinnt. Gabriel Vilares Aktualisiert 29.12.2021, 19.05 Uhr

Gregor Deschwanden fliegt beim Auftaktspringen der Vierschanzentournee auf den 10. Rang. Philipp Guelland / EPA

Nach den beiden vierten Rängen in Engelberg und dem fünften Rang in der Qualifikation war für Killian Peier alles für ein erfolgreiches Auftaktspringen der 70. Vierschanzentournee angerichtet. Doch für den 26-jährigen Schweizer Teamleader kam es zu einer Ernüchterung nach den Höhenflügen. Der Waadtländer war für einmal der schwächste Schweizer aus dem Trio. Das Erfreuliche: Alle drei landeten in den Top 15.

Die schlechtesten Karten im deutschen Oberstdorf auf ein Weiterkommen besass Gregor Deschwanden. Der 30-jährige Luzerner musste im ersten Durchgang im K.o.-Modus, der traditionell bei der Vierschanzentournee ausgetragen wird, gegen den österreichischen Weltmeister Stefan Kraft ran. Deschwanden überflügelte seinen Gegner mit einem Satz auf 129 Meter und sorgte für die grosse Überraschung.

Im Finaldurchgang büsste er mit 122.5 Meter zwar noch zwei Plätze ein, doch am Ende stand mit dem 10. Rang das beste Ergebnis der Saison in den Büchern. Ein toller Start für den Innerschweizer, der zu Beginn der Saison aufgrund eines positiven Covid-Test viel an Schwung verloren hatte.

Ammann schafft Olympia-Limite

Auch Simon Ammann sorgte mit seinem 13. Rang für sein Saisonbestergebnis. Der vierfache Olympiasieger knackte damit auch gleich die Selektionsrichtlinien für die Olympischen Winterspiele in Peking. Es wäre damit die siebte Teilnahme an den Spielen für den 40-jährigen Toggenburger. Killian Peier rundete das beachtliche Schweizer Ergebnis mit dem 14. Platz ab.

Zum Sieg bei strömenden Regen flog der Japaner Ryoyu Kobayashi. Der Tourneesieger von 2018/19 sicherte sich mit Flügen auf 128.5 und 141 Metern den Tagessieg. Der Norweger Halvor Egner Granerud und sein Landsmann Robert Johansson komplettierten das Podest. Die nächste Station heisst Garmisch-Partenkirchen. Beim traditionellen Neujahrsspringen geht es weiter.