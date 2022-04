Boris Becker zu Gefängnis verurteilt in London

Verurteilung 2,5 Jahre Haft: Ex-Tennis-Star Boris Becker wurde im Crown Court Southwark in London verurteilt Der ehemalige deutsche Tennis-Star Boris Becker wurde unter anderem wegen dem Unterschlagen von Vermögen zu 2,5 Jahren Haft verurteilt. Das entschied Richterin Deborah Taylor heute Nachmittag in London. 29.04.2022, 16.54 Uhr

Um kurz vor 16 Uhr Ortszeit fiel am Freitagnachmittag in London das Urteil: Boris Becker muss für 2,5 Jahre in Haft. Das entschied Richterin Deborah Taylor im Crown Court in Southwark in London. Die erste Hälfte seiner Haftstrafe muss Becker im Gefängnis absitzen, die andere Hälfte darf er auf Bewährung verbringen.