Sturz in Moto3 Verletzungen waren zu schwer: Töff-Fahrer Jason Dupasquier (19) ist tot Schreckliche Nachrichten aus Florenz: Der junge Töffpilot Jason Dupasquier stirbt nach seinem Unfall im Krankenhaus in Florenz. Der Moto-3-Fahrer verunglückte im Qualifying zum GP von Italien schwer. Gina Kern 30.05.2021, 12.24 Uhr

Der Schweizer Töff-Pilot Jason Dupasquier stirbt mit nur 19 Jahren an einem schweren Unfall in der Moto3. Keystone

Der bei der Motorrad-WM in Italien schwer verunglückte Schweizer Fahrer Jason Dupasquier ist seinen schweren Verletzungen im Krankenhaus von Florenz erlegen. Das teilten die Organisatoren des GP Mugello mit. Der Sturz am Samstag im Qualifying war derart schwerwiegend, dass er sich schwerste Schädel-Hirn-Verletzungen zuzog und in der Nacht auf Sonntag operiert werden musste.

Dupasquier war am Samstag beim Qualifikationsrennen der Moto3 auf dem Motodrom von Mugello in einer Kurve gestürzt. Dabei soll ihn seine eigene 150 Kilogramm schwere Maschine am Kopf getroffen haben. Zudem fuhr der nachfolgende Japaner Ayumu Sasaki auf ihn auf. Dupasquier musste 45 Minuten lang stabilisiert werden, ehe er mit dem Helikopter ins Krankenhaus nach Florenz geflogen werden konnte.

Schon bald wurde bekannt, dass sich Dupasquier schwerste Verletzungen zugezogen hat. Laut Informationen des Krankenhauses erlitt er ein Polytrauma, das sind mehrere lebensgefährliche Verletzungen. Unter anderem schwere Verletzungen am Hirn.

Jason Dupasquier galt als grösste Schweizer Töff-Hoffnung.

Tom Lüthi verzichtete auf den Start am Sonntag und reiste ins Krankenhaus nach Florenz. Das Rennen der Moto3 war zu dem Zeitpunkt der Todesnachricht gerade beendet, der WM-Lauf der Moto2 startete nur wenige Minuten nach Bekanntgabe des Todes dennoch.

