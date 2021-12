Jetzt live: der Riesenslalom im Val d'Isère

Ski Alpin Jetzt live: Marco Odermatt liegt nach dem ersten Durchgang in Val d'Isère in Führung Der Nidwaldner zeigt beim Riesenslalom in den französischen Alpen erneut eine vortreffliche Leistung. Die weiteren Schweizer wissen bei schwierigen Bedingungen nicht zu überzeugen. 11.12.2021, 10.29 Uhr

Marco Odermatt wartete bei schwierigen Pistebverhältnissen mit einer Glanzleistung auf. Keystone

Marco Odermatt ist auch in Val d’Isère der Mann, den es zu schlagen gilt. Der Nidwaldner setzte sich beim ersten Lauf des Riesenslaloms in den französischen Alpen an die Spitze, wusste vor allem mit einem sensationellen unteren Streckenteil zu überzeugen. Hinter dem 24-Jährigen lauern der Franzose Alexis Pinturault (+ 0.32 Sekunden) sowie der Kroate Filip Zubcic (+ 0.33).

Ungleich enttäuschender verlief der erste Durchgang für Loïc Meillard, der sich als feiner Techniker Chancen auf eine gute Klassierung ausgerechnet hatte. Mit einer nach einem starken Start zu verhaltenen Fahrt beförderte sich der Neuenburger allerdings in eine ungünstige Ausgangsposition. Nach dem ersten Lauf steht Rang 16 zu Buche. Knapp davor auf Platz 15 befindet sich mit Gino Caviezel der zweitbeste Schweizer. Auch er bekundete bei schwierigen Bedingungen reichlich Mühe.

«Ich hatte kein gutes Gefühl während dem Rennen. Es hat jeder gewusst, dass es ein Kampf wird», sagte Odermatt nach seiner Fabelfahrt – und spielte auf die anspruchsvollen Gegebenheiten ein. In denn Tagen vor dem Rennen war in Val d’Isère viel Neuschnee gefallen, was sich negativ auf den Zustand der äusserst ruppigen Piste ausgewirkt hatte. (dur)

