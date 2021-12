Unihockey Endstation Halbfinal: Bitteres Eigentor leitet Schweizer Niederlage ein Die Schweizer Unihockeyaner scheitern bei der WM abermals an Schweden. Die Nati zeigt gegen höchst effiziente Skandinavier eine mutige Leistung, bringt sich durch Fehler und eine mangelhafte Chancenverwertung aber um den verdienten Lohn. Dan Urner 10.12.2021, 16.35 Uhr

Manuel Maurer war einer der Schweizer Aktivposten, hatte aber mehrfach kein Glück im Abschluss. Keystone

Schweden hat sich für die Schweizer Unihockeyaner bei Weltmeisterschaften stets als unlösbare Aufgabe erwiesen – so auch diesmal, im elften Anlauf. Die Equipe von Trainer David Jansson musste sich den übermächtigen Skandinaviern im WM-Halbfinal in Helsinki mit 1:6 geschlagen geben, einer beherzten Leistung zum Trotz. Der Traum von der zweiten Endspielteilnahme – und dem ersten WM-Titel notabene – ist damit ausgeträumt. Zumindest winkt am Samstag die Bronzemedaille, welche die Nati schon an der letzten WM davongetragen hatte. Im Spiel um Platz drei trifft die Schweiz auf den Verlierer des zweiten Halbfinalduells zwischen Finnland und Tschechien.