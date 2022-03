Ukraine-Krise: Harte Sanktionen gegen Abramowitsch und Chelsea

Ukraine-Krise Sanktionen gegen Besitzer Abramowitsch: Chelsea vor ungewisser Zukunft Keine Tickets, kein Fanshop, keine Transfers: Die von der britischen Regierung verabschiedeten Sanktionsmassnahmen manövrieren den FC Chelsea in existenzielle Gefahr. Auch der angestrebte Verkauf des Clubs ist vorderhand vom Tisch. Dan Urner 10.03.2022, 12.57 Uhr

Roman Abramowitsch steht auf einer britischen Sanktionsliste. Das bringt Konsequenzen für den FC Chelsea mit sich. Keystone

Dass sich sein Eigentümer Roman Abramowitsch auf einer im Zuge der Ukraine-Krise verabschiedeten Sanktionsliste der britischen Regierung befindet, kommt dem FC Chelsea teuer zu stehen – der Verein ist im Zuge der Massnahme ebenfalls hart bestraft worden. Da das Vermögen des russischen Oligarchen, der ferner die israelische und die portugiesische Staatsbürgerschaft besitzt, eingefroren wurde, darf er mit Chelsea keinerlei Geld mehr verdienen.

Eine Anordnung, deren Konsequenzen der Premier-League-Spitzenclub vehement zu spüren bekommt: Zwar dürfen die «Blues» dank einer ausgestellten Sonderlizenz weiter am Spielbetrieb teilnehmen, allerdings erwarten den amtierenden Sieger der Champions League einschneidende Restriktionen. So dürfen etwa keine Tagestickets mehr verkauft werden, allein Dauerkarteninhabern ist der Besuch der Spiele gestattet. Auch der Fanshop darf einstweilen nicht mehr öffnen.

Das Sanktionspaket entfaltet überdies konkrete Auswirkungen auf die sportliche Zukunft des durch russisches Geld so erfolgsverwöhnten Londoner Vereins: Chelsea ist es nunmehr verboten, neue Spielertransfers zu tätigen oder neue Verträge abzuschliessen. Auch die Verlängerung auslaufender Kontrakte ist untersagt.

Der Fortbestand des Vereins in seiner jetzigen Form ist mithin ungewiss, zumal der von Abramowitsch angestrebte Verkauf des Vereins vorerst vom Tisch ist. Allerdings erwägt die britische Regierung um Premierminister Boris Johnson, den Besitzerwechsel des Vereins in die Sonderlizenz einzubinden – einen Gewinn dürfte der gegenwärtige Eigner damit allerdings nicht erzielen.

Sieben Oligarchen auf Sanktionliste

Insgesamt sieben russische Oligarchen figurieren auf der am Donnerstag verbreiteten Sanktionsliste. «Die heutigen Sanktionen zeigen einmal mehr, dass Oligarchen und Kleptokraten keinen Platz in unserer Wirtschaft und Gesellschaft haben», liess die britische Aussenministerin in einem einschlägigen Statement verlauten. Sie seien ob ihrer Nähe zum russischen Präsidenten Wladimir Putin «mitschuldig an seiner Aggression».