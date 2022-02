Ukraine-Krise: Die Auswirkungen auf den Sport

Ukraine-Krieg Neuer Finalort, keine FIS-Weltcups in Russland: Die Auswirkungen der Ukraine-Krise auf den Sport Der russische Einmarsch in die Ukraine hält auch die Sportwelt in Atem. Vereine wie Organisationen haben Konsequenzen angekündigt. Eine Übersicht über die Ereignisse. Dan Urner Aktualisiert 25.02.2022, 13.25 Uhr

Der Champions-League-Final soll neu im Stade de France (Bild) stattfinden. Keystone

Champions-League-Final in Saint-Denis statt St. Petersburg

Wie bereits am Donnerstag gemutmasst worden war, hat die Uefa dem ursprünglich geplanten Austragungsort St. Petersburg den diesjährigen Champions-League-Final entzogen. Stattdessen soll das Endspiel am 28. Mai im Stade de France in Saint-Denis (bei Paris) stattfinden. Diese Entscheidung fällte das Exekutivkomitee des europäischen Fussballverbands, der sich dem politischen Druck infolge des russischen Einmarsches in die Ukraine beugte, während einer ausserordentlichen Sitzung am Freitag.

Wie die Uefa zudem mitteilte, sollen alle Heimspiele russischer und ukrainischer Teams – dies gilt für Vereine wie für Nationalmannschaften beider Länder – auf neutralem Boden ausgetragen werden. Zum umstrittenen Sponsorenvertrag mit dem russischen Gasunternehmen Gazprom fasste der Verband mit Sitz in Nyon (VD) indes keinen Entschluss, kündigte aber «bei Bedarf» weitere Entscheidungen an.

Kein Formel-1-Rennen in Sotschi

Die Formel 1 hat das für September angesetzte Rennen im russischen Sotschi abgesagt. Dies liess die Rennserie am Freitag verlauten. «Unter den derzeitigen Umständen ist es unmöglich, den Grossen Preis von Russland durchzuführen», hiess es in der einschlägigen Medienmitteilung. Zuvor hatte etwa der vierfache Weltmeister Sebastian Vettel erklärt, an einem möglichen Rennen in Russland nicht teilnehmen zu wollen.

FIS-Events in Russland abgesagt

Die Skircosser hätten sich im russischen Sunny Valley duellieren sollen. Daraus wird nichts: Sämtliche Ski-Events in Russland fallen aus. Freshfocus

In der restlichen Saison finden in Russland keine FIS-Weltcups mehr statt. Die Entscheidung sei «im Interesse der Sicherheit aller Teilnehmer und zur Wahrung der Integrität des Weltcups» getroffen worden, teilte der Welt-Skiverband am Freitag mit. Ob die Wettkämpfe an anderen Orten ausgetragen werden können, wird nun einer Prüfung unterzogen. Zuvor hatte der Verband schon den für das anstehende Wochenende angesetzten Skicross-Weltcup im russischen Sunny Valley abgesagt, dann folgte der weitreichendere Beschluss.

Ukrainisches Biathlon-Team verzichtet auf restliche Saison

Die ukrainischen Biathletinnen und Biathleten werden an den verbleibenden drei Weltcup-Wochenenden nicht mehr teilnehmen. Dies gab Verbandspräsidentin Lily Budsuljak. Wegen der Verhängung des Kriegsrechts in der Ukraine werde das Training einstweilen eingestellt.

Jokerit Helsinki bleibt KHL-Playoffs fern

Jokerit Helsinki verzichtet auf die KHL-Playoffs. Das verkündete das finnische Eishockey-Traditionsteam, das seit 2014 am russischen Meisterschaftsbetrieb teilnimmt, am Freitag via Twitter. Der Entscheid dürfte in direktem Zusammenhang mit dem russischen Einmarsch in die Ukraine stehen. In der Anfang März beginnenden ersten Playoff-Runde wäre Jokerit auf Spartak Moskau getroffen.

Schalke 04 ohne Trikotsponsor Gazprom

Der FC Schalke 04 wird am anstehenden Wochenende ohne das Logo seines Hauptsponsors auflaufen. Wie der deutsche Zweitligist am Donnerstag verlauten liess, wird der Schriftzug des Gasunternehmens Gazprom vom Trikot entfernt. Dies geschieht «mit Blick auf die Ereignisse, Entwicklung und Zuspitzung der vergangenen Tage» – womit unmissverständlich nur die Ukraine-Krise gemeint sein kann.

Schalke 04 spielt ab sofort ohne seinen Hauptsponsor auf der Trikot-Brust. Keystone

Die seit 2007 bestehende Partnerschaft zwischen dem Traditionsclub und dem russischen Staatskonzern ist seit jeher Gegenstand reger Diskussionen. Die Kritik am Deal hatte in den vergangenen Tagen zugenommen. Am Donnerstagmorgen war zudem publik geworden, dass das von Gazprom abgesandte Aufsichtsratsmitglied Matthias Warnig das Gremium verlässt. Der 66-Jährige hatte sich zuvor auf einer US-Sanktionsliste befunden, weil er als Vertrauter des russischen Präsidenten Wladimir Putin gilt.