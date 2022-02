Ukraine-Krieg Schweizer Fussballverband boykottiert russische Nationalteams Der Schweizerische Fussballverband verurteilt den russischen Angriff auf die Ukraine und zieht Konsequenzen. Bis auf Weiteres will man nicht mehr gegen Russland antreten. Gabriel Vilares 28.02.2022, 11.13 Uhr

Der Schweizerische Fussballverband boykottiert bis auf Weiteres Spiele gegen Russland. Urs Lindt / freshfocus

Der Schweizerische Fussballverband (SFV) wird vorerst vor dem Hintergrund der russischen Invasion in die Ukraine nicht mehr gegen russische Nationalteams antreten. Das teilt der SFV am Montagmittag in einer Mitteilung mit.

«Wir verurteilen den russischen Angriff auf die Ukraine, der nicht nur in eklatanter Weise gegen Völkerrecht, sondern auch gegen die universalen Werte des Fussballs wie beispielsweise die Förderung freundschaftlicher Beziehungen verstösst, die in den Fifa-Statuten propagiert wird», schreibt der Verband. «Unsere Sorge gilt den betroffenen Menschen in der Ukraine, insbesondere dem ukrainischen Fussballverband und all seinen Mitgliedern.»

Auswirkungen für die Frauen-Nati

Der Entschluss gilt sowohl für die A-Teams der Frauen und der Männer als auch für die Nachwuchs-Auswahlen. Direkt davon betroffen ist die Frauen-Nati. Bei der Fussball-EM in England würde die Equipe von Nils Nielsen am 9. Juli auf die Russinnen treffen. Die Haltung des SFV sei «nicht verhandelbar».

Zudem bekennt der Verband auch Farbe in Sachen Weltmeisterschaft in Katar und verlangt von der Fifa einen Ausschluss des russischen Männer-Nationalteams. Bereits zuvor haben das die Verbände Polens, Schwedens, Norwegens, Dänemarks und Tschechiens gefordert. Polen ist im Playoff-Halbfinal als Gegner von Russland vorgesehen und hätte Ende März in Moskau antreten sollen. Der Sieger dieser Partie hätte anschliessend Heimrecht gegen den Sieger der Begegnung Schweden-Tschechien und sichert sich ein Ticket nach Katar.

Fifa droht, will aber noch keinen Komplett-Ausschluss

Am Sonntag hatte der Weltverband Fifa entschieden, dass Russland vorerst keine internationalen Fussball-Wettbewerbe mehr auf eigenem Gebiet austragen dürfe. Die Heimspiele sollen auf neutralem Boden, ohne Zuschauer, ohne russische Flagge und ohne Hymne über die Bühne gehen. Zugleich drohte die Fifa mit einem Komplett-Ausschluss des Landes, «sollte sich die Situation nicht rasch verbessern.»

Den sechs Verbänden geht dieses Handeln zu wenig weit. Insbesondere dem polnischen Verband, der den Beschluss der Fifa als «schändliche Entscheidung» bezeichnet. Am Montag hat der polnische Verband einen Brief an alle Fussballverbände in Europa gesendet. Das twittert Verbandspräsident Cezary Kulesza. «Wir haben unsere Position vorgestellt und sie ermutigt, an unserer Seite zu stehen. Denn nur vereint sind wir stark. Keine Nachsicht für die russische Aggression gegen die Ukraine.»