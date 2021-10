Trennung Bernard Challandes als kosovarischer Nationaltrainer entlassen Bernard Challandes ist nicht mehr länger Nationaltrainer des Kosovo. Die Verbandsverantwortlichen haben die Entlassung am Mittwoch bekannt gegeben. Gabriel Vilares 13.10.2021, 15.19 Uhr

Bernard Challandes ist nicht mehr Trainer der kosovarischen Nationalmannschaft. Keystone

Am Dienstagabend verliert Bernard Challandes mit dem kosovarischen Nationalteam in der WM-Qualifikation zu Hause mit 1:2 gegen Georgien. Die dritte Niederlage in Serie kostet dem 70-jährigen Neuenburger den Job an der Seitenlinie. Die vier Punkte aus sieben Partien sind den Verantwortlichen zu wenig. Am Mittwoch informiert der kosovarische Verbandspräsident Agim Ademi über die Entlassung: «Wir haben uns entschieden, die Zusammenarbeit zu beenden.»