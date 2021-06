Trainersuche beendet Giorgio Contini neuer Cheftrainer bei den Grasshoppers Der Aufsteiger und Rekordmeister GC hat einen neuen Cheftrainer. Das geben die Zürcher am Mittwochvormittag in einer Mitteilung bekannt. Der 47-jährige Zürcher folgt auf Interims-Trainer Zoltan Kadar. 09.06.2021, 11.13 Uhr

Giorgio Contini übernimmt beim Super-League-Austeiger. Für den 47-Jährigen ist es die vierte Station als Cheftrainer. Keystone

Giorgio Contini war in den vergangenen drei Saisons beim FC Lausanne-Sport tätig. Mit den Westschweizern erreichte er in der Saison 2019/20 den direkten Aufstieg in die Super League, wo man in der vergangenen Meisterschaft auf dem sechsten Platz abgeschlossen hat. Der Grasshopper Club Zürich ist für den Schweizer die vierte Station als Cheftrainer. Insgesamt stand Contini in der Super League 170-mal als Trainer an der Seitenlinie.