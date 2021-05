Radsport Starke Leistung Bisseggers im Zeitfahren – Thomas holt Gesamtsieg Die Tour de Romandie ging am Sonntag mit dem Zeitfahren zu Ende. Stefan Bissegger kämpfte sich dabei auf das Podest – der Gesamtsieg geht an Topfavorit Geraint Thomas aus Grossbritannien. Gina Kern 02.05.2021, 15.59 Uhr

Stefan Bissegger erkämpft sich im Zeitfahren den sensationellen zweiten Rang. Keystone

Das war ja vielleicht ein Ding! Nach der Königsetappe am Samstag stand an der Tour de Romandie am Sonntag als letztes Rennen das Zeitfahren in Fribourg über 16.2 Kilometer auf dem Programm. Das Rennen gewann der Franzose Rémi Cavagna.