Ruud gewinnt in Gstaad gegen Gaston

Tennis Ruud macht in Gstaad das «Schweizer Double» perfekt Nach seinem Sieg in Genf setzt sich der Norweger auch beim ATP-Turnier im Berner Oberland durch. Überraschungsfinalist Gaston zeigt eine ansprechende Darbietung, doch unterliegt schliesslich in zwei Sätzen. Dan Urner 25.07.2021, 13.29 Uhr

Casper Ruud gewinnt nach dem Turnier in Genf auch die Swiss Open in Gstaad. Keystone

Der Underdog hielt gut mit, am Ende ist eine Überraschung jedoch ausgeblieben. Casper Ruud (ATP 14) bezwang den Überraschungsfinalisten Hugo Gaston (ATP 155) beim ATP-Sandplatzturnier in Gstaad in 1:34 Stunden mit 6:3, 6:2. Mit seinem Sieg beim Traditionsturnier im Berner Oberland machte der Norweger sein «Schweizer Double» perfekt. Er hatte schon im Mai in Genf triumphiert. Für Ruud war es der vierte Turniersieg auf der ATP-Tour, der dritte in diesem Jahr. Zuletzt hatte sich der Osloer vor einer Woche im schwedischen Båstad durchgesetzt.