ATP und WTA verzichten auf Ausschluss Russlands

Tennis Daniil Medwedew darf weiterspielen: Russische Tennis-Stars ab jetzt unter «neutraler Flagge» Tennisspielerinnen und Tennisspieler aus Russland und Weissrussland sind weiter an ATP- und WTA-Turnieren teilnahmeberechtigt, allerdings ohne nationale Symbole. Weiter geht die ITF: Der Davis Cup sowie der Billie Jean King Cup finden ohne beide Länder statt. 01.03.2022, 20.42 Uhr

Weltnummer eins Daniil Medwedew darf weiter an der ATP-Tour teilnehmen. Keystone

Während andere Sportverbände Russland und Weissrussland infolge der russischen Invasion in die Ukraine vom Wettkampfbetrieb weitgehend oder vollends ausschliessen, lässt der Tennis Gnade walten. Die russischen und weissrussischen Tennisspielerinnen und Tennisspieler dürfen weiter an von der WTA sowie der ATP veranstalteten Turnieren teilnehmen. Dies teilten die beiden Organisationen am Dienstagabend mit.

Damit steht fest: Daniil Medwedew, Russe und seit wenigen Tagen die neue Nummer eins der ATP-Weltrangliste, ist weiter startberechtigt. Allerdings treten alle Sportler und Sportlerinnen beider Staaten vorderhand als «Neutrale», also ohne nationale Symbole, an. Zudem fallen sämtliche im Oktober in Moskau geplanten ATP- und WTA-Turniere aus.

Davis Cup und Billie Jean King Cup ohne Russland und Weissrussland

Weitergehende Massnahmen beschloss indes der Internationale Tennisverband (ITF), der sich am Dienstag für eine «sofortige Suspendierung» der Verbände aus Russland und Weissrussland entschied. Die beiden Länder verfügen beim Davis Cup sowie beim Billie Jean King Cup folglich über keine Teilnahmeerlaubnis. In beiden Wettbewerben hatte sich Russland im vergangenen Jahr durchgesetzt. (dur)