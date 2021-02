Tennis-Comeback Federer kehrt zurück und sagt: «Ich spiele fürs Leben gerne Tennis und will noch grosse Siege feiern!» Die Tenniswelt hat lange darauf gewartet, nun ist es endlich Tatsache: Roger Federer (39) kehrt nach über einem Jahr Pause auf die Tennistour zurück. Der erste Start ist in Doha Anfang März. Gina Kern 03.02.2021, 12.41 Uhr

Federers letzter Auftritt war vor einem Jahr als er in Melbourne gegen Novak Djokovic im Halbfinal aus dem Turnier ausschied. Danach folgten zwei Knieoperationen. Die Pause dauerte länger als gedacht. In einem exklusiven Interview mit Radio SRF erzählte Federer von seinem geplanten Comeback und Er dachte eigentlich, dass er in Wimbledon hätte zurückkehren können. "Doch dann kam die zweite Knieoperation und ich verfolgte einen Weg, der von Sicherheit geprägt war", so Federer im Interview mit Bernhard Schär.

Er habe versucht sich so gut aufzubauen, dass er wieder gesund zurückkommen könne. "Doha ist nun der erste Versuch an ein kleines Turnier zurückzukehren", so Federer weiter. Doha ist ein ATP-250-Turnier. Seit 1998 und damit seit 23 Jahren hat Federer die Australian Open nie verpasst. "Das tut schon weh. Es ist einer der Orte, wo ich am liebsten spiele, nun habe ich es halt einmal verpasst."

Er fühle sich ready und genug fit, ein ganzes Turnier durchzuspielen. Es sei ja nicht nur ein Match, er hoffe, er könne fünf Spiele absolvieren. Angesprochen auf die lange Zeit kein Turnier mehr gespielt zu haben und auf den Hunger nach der Turnieratmosphäre antwortet Federer: «Es ist irgendwie auch ein mulmiges Gefühl in einem leeren Stadion zu spielen, obwohl dies im Training auch vorkomme, sei dies in Matches wenn es um Preisgeld, ATP-Punkte und Prestige gehe, schon noch einmal eine andere Situation.» Er freue sich nun aber auf den Test in Doha und sagt:

Noch verbleiben fünf Wochen bis zum Turnierstart in Doha. Federer freut sich auf Turnierspielen. Denn nach der ersten Operation wurden pandemie bedingt die ersten Turniere abgesagt. Danach kam die zweite Operation. Es stellte sich die Frage, wie kann Tennis trotz der Pandemie wieder zurück aufs Tapet kommen.« Ich verfolgte die Situation aus der Ferne und fand das Tennis absolut hochstehend.» Nun wird Federer zurückkehren. Australien musste er ausfallen lassen, denn ein Grand-Slam über fünf Sätze waren für das Knie noch zu viel. Er sagt er wolle nach Doha noch einmal einen Konditions-Block einbauen und hoffe, dass er dann auf Sand zurückkommen könne.

Die Tenniswelt darf sich freuen

Federer kehrt mit grossen Ambitionen auf die Tour zurück. Er habe noch grosse Pläne für die Zukunft:

«Ich möchte noch grosse Siege feiern können. Dafür bin ich bereit den langen und harten Weg zu gehen.»

Sein Körper sei ihm sehr wichtig, er habe noch grosse Träume auch nach der Karriere. Er wolle noch Eishockey spielen oder mit den Kindern Skifahren gehen. Er wolle einen gesunden Körper haben, das sei ihm sehr wichtig. Mit dem Alter spüre er seinen Körper noch besser. Als 39-Jähriger dauere die Regeneration einer Verletzung länger. Zudem gewöhne sich der Körper daran mit Schmerzen Tennis zu spielen. Es brauche ab und zu eine Auszeit. «Ich darf mich nicht mehr verletzten, trotzdem gehe ich ans Limit. »