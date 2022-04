Tennis: Roger Federer gibt Comeback beim Heimturnier in Basel

Swiss Indoors Roger Federer gibt sein Tour-Comeback bei seinem Heimturnier in Basel Wann kehrt der Maestro zurück? Nun ist das Geheimnis gelüftet. Roger Federer gibt sein Comeback im Herbst. Nach dem Gastspiel am Laver Cup in London, wird er im Oktober an seinem Heimturnier in Basel aufschlagen. Simon Wespi 26.04.2022, 15.22 Uhr

Roger Federer wird in Basel sein Comeback auf der ATP-Tour geben. Keystone

Das lange Warten scheint ein Ende zu finden. Sowohl für seine Fans als auch für ihn selbst. Roger Federer wird im Herbst auf die ATP-Tour zurückkehren. Und dies in seiner Heimat. Der 40-jährige Maestro hat seine Zusage für die Swiss Indoors gegeben. Dies bestätigen die Basler Organisatoren am Dienstagnachmittag.

Die letzte Partie bestritt Federer am 7. Juli 2021 bei seiner Niederlage im Viertelfinal von Wimbledon. Seither musste er sich mehrfach am Knie operieren lassen. Erst vor wenigen Wochen stieg er wieder ins Training ein. In den letzten zwei Jahren bestritt Federer lediglich 19 Partien. Seine Hoffnung, bei seinem Lieblingsturnier in Wimbledon in den Tenniszirkus zurückzukehren, musste er bereits früh begraben. Sein Comeback plant er nun für den Laver Cup in London (23. bis 25. September 2022). Federer möchte unbedingt bei seinem initiierten Format wieder spielen – zumindest im Doppel.

Die Swiss Indoors gehen Ende Oktober (22. bis 30. Oktober 2022) über die Bühne. Federer wird beim 2.276 Millionen Euro dotierten ATP-500-Turnier am Dienstag sein Erstrundenspiel bestreiten und im Fall eines Sieges am Donnerstag den Achtelfinal, so die Organisatoren. Natürlich vorausgesetzt, sein operiertes Knie nimmt den gewünschten Heilungsverlauf. Der 20-fache Grand-Slam-Gewinner ist Rekordsieger in Basel. Bereits zehn Titel stehen im Palmarès seines Heimturniers.

Nicht nur für Roger Federer wird es eine Rückkehr sein, auch für die Swiss Indoors. Wegen der Corona-Pandemie musste der Schweizer Tennis-Event zwei Jahre aussetzen. Letzter Sieger in Basel (2019) war, genau, Roger Federer. Welche Tennis-Cracks am Rhein noch aufschlagen werden, ist noch nicht bekannt. Über weitere Zusagen von namhaften Spielern will das OK im Verlauf der nächsten Wochen informieren. Der Ticket-Vorverkauf startet morgen Mittwoch. Jene Tickets für die Turniere 2020 und 2021 behalten ihre Gültigkeit.