Basel bezwingt St. Gallen und entführt drei Punkte

Nummernauktion Aargauer Rekord: «AG 55» bekommt für 132'400 Franken einen neuen Besitzer

Noch nie kassierte der Kanton so viel für ein Autoschild. Das am Mittwochabend versteigerte Kontrollschild ist aber auch die schweizweit bisher teuerste Autonummer des Jahres und eine der teuersten in der Schweiz überhaupt.