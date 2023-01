Sport News und Resultate aus der Schweiz und der Welt

12:38 Uhr 3. Januar

United Cup: Schweiz unterliegt Polen

Am United Cup in Brisbane, dem erstmals ausgetragenen Team-Wettbewerb, musste sich die Schweiz gegen Polen geschlagen geben. Sowohl Stan Wawrinka als auch Jil Teichmann verloren am zweiten Spieltag ihre Einzel-Partien. Wawrinka musste sich im Duell gegen den Weltranglisten-Zehnten Hubert Hurkacz in zwei Sätzen mit 6:7, 4:6 geschlagen geben. Teichmann unterlag Magda Linette in drei Sätzen 7:5, 4:6, 1:6.

Nach dem ersten Tag stand es im Duell Schweiz – Polen 1:1. Belinda Bencic verlor zum Auftakt ihr Duell gegen die Weltnummer eins Iga Swiatek. Marc-Andrea Hüsler liess in seinem Einzel gegen Daniel Michalski einen Sieg folgen. Die Schweiz beendet die Gruppenphase auf dem zweiten Platz. Polen zieht als Gruppensieger in die nächste Runde ein und trifft am Mittwoch auf Italien. (swe)