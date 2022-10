Eishockey: Servette gewinnt gegen ZSC Lions

14:04 Uhr 3. Oktober

FCZ-Frauen müssen gegen CL-Titelverteidiger Lyon ran

Den Frauen des FC Zürich wurden am Montag in Nyon für die Gruppenphase der Uefa Women's Champions League happige Gegner zugelost. Der Schweizer Meister landete in der Gruppe C mit Lyon, Arsenal und Juventus. Bei den Französinnen handelt es sich um den Titelverteidiger und achtfachen Sieger der Königsklasse. Bei der Partie gegen Arsenal werden den Zürcherinnen mit Lia Wälti und Noëlle Maritz zwei Nati-Spielerinnen gegenüber treten. Die Equipe aus Turin erreichte vergangene Saison den Viertelfinal in diesem Wettbewerb. Der erste Spieltag steigt am 19. und 20. Oktober. (gav)