Hopman Cup findet ab 2023 wieder an neuem Ort statt

18:53 Uhr 5. Dezember

Beaver-Creek-Abfahrt wird in Gröden nachgeholt

Die Weltcup-Abfahrt von Beaver Creek (USA), welche vergangenen Freitag hätte stattfinden sollen, wird in Gröden (Italien) nachgeholt. Die Abfahrt in Beaver Creek war bereits die dritte dieser Saison, welche dem Wetter zum Opfer gefallen ist. Starker Wind und anhaltender Schneefall verunmöglichten den Rennbetrieb am Freitag. Das Nachholrennen in den Dolomiten ist für den Donnerstag, 15. Dezember angesetzt. In der gleichen Woche findet in Gröden noch ein Super-G (Freitag) und eine weitere Abfahrt am Samstag statt. (tga)