Sport-News: Spiele, Resultate und Nachrichten im Ticker

17:47 Uhr 3. August

Supercup mit halbautomatischer Abseitserkennung

Die halbautomatische Abseitserkennung wird beim europäischen Supercup zwischen Eintracht Frankfurt und Real Madrid am 10. August in Helsinki ihre Premiere feiern. Das gab der Kontinentalverband am Mittwoch bekannt. Das neue System solle zudem in der Gruppenphase der Champions League zum Einsatz kommen. Der Weltverband Fifa wird es auch bei der WM in Katar im Winter einsetzen. «Die Uefa sucht beständig nach neuen technischen Lösungen, um das Spiel zu verbessern und die Schiedsrichter in ihrer Arbeit zu unterstützen», sagte Schiedsrichter-Chef Roberto Rosetti. Das System werde den Spielleitern und dem VAR-Team erlauben, über Abseitspositionen «schneller und genauer» zu entscheiden. Spezialkameras werden dafür in die Lage versetzt, an jedem Spieler bzw. jeder Spielerin 29 Körperpunkte zu identifizieren. (sid)