Eishockey: HC Lugano entlässt Trainer Chris McSorley

15:24 Uhr 1. Oktober

Arsenal bleibt Leader: Xhaka trifft bei Derbysieg

Für Nati-Captain Granit Xhaka läuft es in der aktuellen Premier-League-Saison weiterhin vorzüglich. Sein FC Arsenal setzte sich am Samstag im Spitzenspiel gegen seinen Nordlondoner Erzrivalen Tottenham Hotspur mit 3:1 durch und bleibt damit in jedem Fall Tabellenführer. Thomas Partey eröffnete den Torreigen in der 20. Minute. Zwar gelang Harry Kane per Foulpenalty der zwischenzeitliche Ausgleich, doch Gabriel Jesus (49.) sorgte für die erneute Führung der Gunners, für die Xhaka nicht nur über die gesamte Matchdauer zum Einsatz kam – sondern obendrein noch für den Treffer zum 3:1-Endstand sorgte. Spurs-Verteidiger Emerson Royal (62.) hatte für sein Foul gegen Gabriel Martinelli kurz zuvor die rote Karte gesehen. (dur)