Sport-News: Spiele, Resultate und Nachrichten im Ticker

22:56 Uhr 25. August

Zürich in der Europa League, YB scheitert und Vaduz schafft Exploit

Der FC Zürich steht dank einem 1:0-Auswärtssieg bei Heart of Midlothian zum ersten Mal seit vier Jahren in der Gruppenphase der Europa League. Der FCZ, der das Hinspiel mit 2:1 gewann, wurde vor allem in der Defensive stark gefordert. Die Hearts drückten von Beginn weg auf das Tor, waren bissig und liessen sich keinen Zweikampf entgehen. Die Zürcher jedoch standen defensiv gut, gerieten selten in Notsituationen und spielten abgeklärten Fussball, womit sie ihr Tor sauber hielten. In der 80. Minute traf Fabian Rohner gegen die dezimierte Elf aus Edinburgh für den FCZ zur Führung und besiegelte damit den Einzug des Stadtklubs in die Europa League.

Die Young Boys verlieren beim RSC Anderlecht im Elfmeterschiessen mit 1:3. Damit scheiden die Berner aus den europäischen Wettbewerben aus. Die in der ersten Halbzeit klar überlegenen Berner gingen durch Meschack Elia (26.) in Führung, womit der 0:1-Rückstand vom Hinspiel wettgemacht war. Im zweiten Umgang wurde Anderlecht stärker, kurz vor dem Schlusspfiff hatten die Belgier gleich mehrere Möglichkeiten auf den entscheidenden Ausgleich. Sie scheiterten aber entweder an YB-Goalie David von Ballmoos oder der Abseitsfalle. Vor allem der Ex-Basler Sebastiano Esposito hatte mit Letzterem seine Schwierigkeiten. Weil die Berner aber im Elfmeterschiessen gleich drei Mal hintereinander patzten, war Espositos Chancentod für Anderlecht nach dem Schlusspfiff nicht mehr von Bedeutung.

Dem FC Vaduz gelingt in Wien der Exploit. Die Liechtensteiner setzen sich nach dem 1:1 im Hinspiel gegen Rapid auswärts mit 1:0 durch und stehen damit in der Gruppenphase der Europa League. Den Treffer für die kämpferisch auftretenden Liechtensteiner erzielte Tunahan Cicek in der 22. Minute. (ldm)