Sport-News: Spiele, Resultate und Nachrichten im Ticker

20:32 Uhr 4. August

Ungeimpfter Djokovic startet nicht in Montreal

Novak Djokovic wird wie erwartet nicht am ATP-Turnier in Montreal teilnehmen. Die Organisatoren bestätigten am Donnerstag den Rückzug des Serben, der wegen seiner fehlenden Corona-Impfung nicht nach Kanada einreisen darf. Aus demselben Grund ist auch sein Start bei den US Open in New York (29. August bis 11. September) quasi ausgeschlossen. Das Masters-Turnier in Montreal beginnt am Montag. Bereits im Januar hatte Djokovic wegen der fehlenden Impfung die Möglichkeit verpasst, seinen Titel bei den Australian Open zu verteidigen. (sid)