Formel 1: Carlos Sainz fährt in Austin auf Pole

22:31 Uhr 19. Oktober

YB schlägt Lugano 4:1 – Luzern und St. Gallen spielen 3:3-Remis

In der 12. Runde der Super League trennen sich Luzern und St. Gallen in einem torreichen Spiel 3:3. Die Young Boys entführen drei Punkte aus dem Tessin.

Die Partie in der Swissporarena begann furios. Mohamed Dräger brachte Luzern bereits nach sechs Minuten in Führung. Die Gäste aus der Ostschweiz reagierten postwendend. Emmanuel Latte Lath erzielte mit einem schönen Schlenzer den Ausgleich. In der Folge drückte das Heimteam auf den Führungstreffer. Doch entgegen dem Spielverlauf konnte St. Gallen in Führung gehen. Jérémy Guillemenot nutzte den ihm gebotenen Freiraum und schoss den FCSG (40.) 2:1 in Front. Noch vor dem Seitenwechsel war es wiederum Dräger, der Luzern jubeln liess. Ein missglückter Rückpass von Patrick Sutter, ebnete Dräger den Weg zum Doppelpack. Auch in der zweiten Halbzeit dominierte Luzern das Spiel. Max Mayer brachte den FCL (51.) mittels Penalty wieder in Führung. Zuvor holte Lawrence Ati Zigi Dejan Sorgic von den Beinen. Luzern verpasste es auf 4:2 davonzuziehen. Und wiederum wurde das Heimteam bestraft. Julian von Moss glich in der 83. Minute aus. Am Ende kommen die St. Galler zu einem schmeichelhaften Punkt.

Im Tessin konnte YB zunächst in Führung gehen. Jean-Pierre Nsame erzielte nach 20 Minuten den Berner Führungstreffer. Das Heimteam bot YB Paroli. Reto Ziegler verwertete nur fünf Minuten später einem Eckball zum 1:1. In der zweiten Halbzeit übernahmen die Gäste das Zepter. Ulisses Garcia brachte YB in der 68. Minute wiederum in Führung. Kastriot Imeri (81.) und Cedric Itten (95.) sorgten mit ihren Treffern in der Schlussphase für den 4:1-Endstand. Die Berner verdienen sich den Sieg dank einer Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit. Bei den Luganesi musste Renato Steffen kurz vor Schluss ausgewechselt werden. Es gilt zu hoffen, dass sich der Nationalspieler nicht allzu schwer verletzt hat. (swe)