Sport-News: Spiele, Resultate und Nachrichten im Ticker

15:31 Uhr 6. august

Liverpool patzt gegen den Aufsteiger

Der FC Liverpool kommt beim Premier-League-Aufsteiger Fulham nicht über ein 2:2 hinaus. Der Vize-Meister schlitterte dabei knapp an einer Niederlage vorbei. Der Aussenseiter ging dank des Kopfballtors von Mitrovic (32.) in Front. Auch wenn Díaz in der 39. Minute für die Reds nur die Torumrandung traf, war die Halbzeitführung durchaus verdient. Die Cottagers scheiterten ihrerseits ebenfalls in Person von Kebano (57.) am Pfosten und verpassten das 2:0. Liverpool-Neuzugang Nuñez (64.) machte es besser und verwandelte erfolgreich per Hackentrick. Das Heimteam ging nach dem verwandelten Elfmeter durch Mitrovic (72.) erneut in Führung. Mit dem Rücken zur Wand konnten die Reds dank Salah (80.) noch eine Niederlage abwenden, bekundeten gar in der Nachspielzeit nach einem wuchtigen Schuss durch Henderson ein zweites Mal Aluminium-Pech. Nati-Verteidiger Kevin Mbabu, der erst Ende Juli bei den Londonern unterschrieb, sah das Remis von der Bank aus. (gav)