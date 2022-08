Sport-News: Spiele, Resultate und Nachrichten im Ticker

15:19 Uhr 4. August

Reichmuth muss um Eidgenössisches zittern

Pirmin Reichmuth hat sich am Sonntag beim Brünigschwinget eine Verletzung an der rechten Bizeps-Sehne zugezogen. Das bestätigt am Donnerstagnachmittag das Management des 27-jährigen Zugers. Der fünffache Kranzfestsieger klagte nach dem Sieg im sechsten Gang gegen Severin Schwander über Schulterschmerzen. Einen Kranz am Bergfest konnte er sich dennoch sichern. Nun muss Reichmuth um eine Teilnahme am Eidgenössischen Schwingfest in Pratteln (ab 27. August) bangen. Der Heilungsprozess in den kommenden Tagen und Wochen werde zeigen, inwiefern eine Teilnahme realistisch sei, hiess es in der Mitteilung. (gav)