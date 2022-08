Sport-News: Spiele, Resultate und Nachrichten im Ticker

09:15 Uhr 1. August

FCZ verpflichtet Donis Avdijaj

Der FC Zürich hat auf die anhaltende Offensivflaute reagiert und Donis Avdijaj verpflichtet. Der 25-jährige Stürmer, der der Jugendabteilung des FC Schalke 04 entstammt, wechselt vom österreichischen Bundesligisten TSV Hartberg an die Limmat. Der Deutsch-Kosovare erhält einen Dreijahresvertrag bis zum Sommer 2025. Dies teilte der Schweizer Meister am Montag mit. Avdijaj gilt als talentierter Offensivspieler, der in seiner Laufbahn allerdings bereits vermehrt mit Disziplinlosigkeiten aufgefallen ist. In 23 Pflichtspielen für Hartberg gelangen ihm sieben Treffer.

Der FCZ wartet nach drei Ligaspielen weiterhin auf sein erstes Saisontor. Zudem steht erst ein Zähler zu Buche. (dur)