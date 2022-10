Schweiz Kandidiert für EM 2025

16:29 Uhr 1. Oktober

Deutscher Handball-Profi Krzikalla outet sich als schwul

Handball-Profi Lucas Krzikalla vom Bundesligisten DHfK Leipzig hat als erster aktiver Mannschaftssportler in Deutschlands Profiligen seine Homosexualität öffentlich gemacht. Sein Outing teilte der 28-Jährige am Samstag über verschiedene Medien mit. «Ich will für das stehen, was ich mache, und nicht über meine Sexualität definiert werden. Und ich freue mich, jetzt an die Öffentlichkeit zu gehen. Das hier ist einer der wichtigsten Schritte in meinem Leben», sagte Krzikalla der Welt am Sonntag. In einer MDR-Dokumentation der Sendung «Sport im Osten» äusserte der langjährige Bundesligaprofi eine Hoffnung: «Für mich war das der richtige Schritt, ich fühle mich damit sehr, sehr wohl. Vielleicht wird es den ein oder anderen ermutigen, offener damit umzugehen und kein Versteckspiel mehr zu betreiben.» Für seinen Schritt erhielt der Sportler viel Zuspruch, auch von seinem Verein. (sid/dur)