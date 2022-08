Sport-News: Spiele, Resultate und Nachrichten im Ticker

15:29 Uhr 1. August

Eklat: Ronaldo verlässt Stadion vor Abpfiff

Dass Cristiano Ronaldo seit geraumer Zeit mit einem Abschied von Manchester United liebäugelt, ist längst kein Geheimnis mehr. Nun hat der portugiesische Superstar ein weiteres Indiz für seinen Abwanderungswillen geliefert – zumindest in den Augen vieler Medien. Beim Testspiel gegen den spanischen Erstligisten Rayo Vallecano (1:1) am Sonntag verliess der 37-Jährige das heimische Old Trafford bereits in der zweiten Halbzeit, als die Partie noch längst nicht beendet war. Dies belegten Aufnahmen, die in Sozialen Medien zirkulierten.

Ronaldo war zuvor in der Halbzeitpause ausgewechselt worden. Sein vorzeitiger Abgang wird vielerorts als weiteres Anzeichen dafür ausgelegt, dass der fünffache Weltfussballer seine Zeit in Manchester als beendet betrachtet. «Ronaldo hat keinen Bock mehr auf ManUnited», analysiert die «Sport Bild». Offenbar steht ein Transfer zum portugiesischen Vizemeister Sporting Lissabon im Raum, wo «CR7» vor 20 Jahren seine Profikarriere lanciert hatte. Ronaldo möchte in der kommenden Saison in jedem Fall Champions League spielen – eine Bühne, die ihm Sporting bieten kann, United nicht. (dur)