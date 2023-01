Sport News und Resultate aus der Schweiz und der Welt

11:19 Uhr 25. Januar

Spitzenruderin Jeannine Gmelin tritt zurück

Jeannine Gmelin tritt zurück. Die 32-jährige Zürcherin verkündete am Mittwoch ihren Rücktritt vom Rudersport. Gemlin gewann im Einer (genannt Skiff) fünf Medaillen an Grossanlässen. Nach EM-Silber 2015 in Polen, gewann sie 2017 WM-Gold in Florida. 2018 folgte EM-Gold in Schottland und WM-Silber in Bulgarien. Ihr letztes Edelmetall (Silber) liess sich Gmelin 2019 an der EM in Luzern umhängen lassen. An den Olympischen Spielen erreichte sie in Rio de Janeiro 2016 und in Tokio 2021 jeweils den starken fünften Platz.

In jüngster Vergangenheit musste Gmelin zwei Rückschlage verkraften. An der EM 2022 in München musste sie wegen einer Corona-Erkrankung einen Tag vor den Halbfinals Forfait erklären. Im Dezember des letzten Jahres verstarb ihr Trainer Robin Dowell überraschend mit nur 40 Jahren. Mit Jeannine Gmelin tritt eine der besten Schweizer Ruderinnen der Geschichte ab. (swe)