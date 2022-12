Sport News und Resultate aus der Schweiz und der Welt

19:09 Uhr 13. Dezember

Ammann geht in Engelberg an den Start

Wenn am bevorstehenden Wochenende der Skisprung-Weltcup in Engelberg haltmacht, darf ein prominenter Exponent nicht fehlen: Simon Ammann geht bei den zwei Einzelwettkämpfen am Samstag und Sonntag an den Start, wie Swiss-Ski am Dienstag mitteilte. Der Toggenburger Dauerbrenner startet damit ganz offiziell in seine bereits 26. Weltcupsaison.

Auf dem inzwischen 41-jährigen Vierfach-Olympiasieger dürften einige Hoffnungen lasten, zumal das Schweizer Team in der laufenden Saison kaum zu reüssieren weiss. Bloss drei Punkte von Gregor Deschwanden stehen bis anhin zu Buche. Nebst Ammann und Deschwanden nehmen auch Killian Peier und Dominik Peter an den Springen in der Innerschweiz teil, die traditionell als letzte Wettkämpfe vor der Vierschanzentournee ausgetragen werden. (dur)