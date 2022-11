Bob: Melanie Hasler fährt in Whistler auf das Podest

11:19 Uhr 1. November

Stefanie Vögele beendet ihre Tennis-Karriere

Stefanie Vögele beendet ihre Karriere als Tennisspielerin. Dies gab Swiss Tennis am Dienstag bekannt. Die 32-jährige Aargauerin kann auf eine erfolgreiche Karriere zurückblicken. Insgesamt stand Vögele 33-mal im Hauptfeld eines Grand Slam-Turniers, letztmals zu Beginn dieses Jahres bei den Australian Open. 2013 qualifizierte sie sich bei den French Open in Paris für die dritte Runde. Weiter stand Vögele zweimal im Final eines WTA-Turniers – 2018 in Acapulco und 2020 in Newport Beach. In der WTA-Weltrangliste konnte Vögele bis auf Rang 42 vorstossen. Den Höhepunkt erlebte die Aargauerin im letzten Jahr, als sie mit dem Schweizer Frauen-Team am Billie Jean King Cup den Final erreichte und den Vizeweltmeister-Titel gewann.

«Als Kind war es mein Traum, Tennisprofi zu werden. Ich bin sehr dankbar, dass ich diesen Traum fast 17 Jahre lang leben durfte. Mit grosser Dankbarkeit blicke ich zurück auf eine wertvolle Reise mit vielen Erfahrungen, Herausforderungen und unvergesslichen Momenten. Doch nun bin ich an einem Punkt, an dem ich mein Leben nicht mehr nur dem professionellen Tennis unterordnen will und kann. Ich freue mich nun auf einen neuen Lebensabschnitt, auf eine eigene kleine Familie und darauf, dass ich mit dem Tennis in anderer Form verbunden bleiben kann», lässt sich Vögele in der Mitteilung zitieren. (swe)