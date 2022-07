Sport-News: Spiele, Resultate und Nachrichten im Ticker

11:14 Uhr Samstag, 2. Juli

Niederlande: Ex-Nationalspielerin und -trainerin erhebt schwere Missbrauchsvorwürfe

Die ehemalige niederländische Fussball-Nationaltrainerin und -spielerin Vera Pauw ist laut eigenen Aussagen im Alter von 23 Jahren vergewaltigt und zudem mehrfach sexuell belästigt worden. Das erklärte die 59-Jährige Freitag in einem Interview mit der Tageszeitung NRC und in einem Statement bei Twitter. In einer vom Verband durchgeführten Untersuchung wurden die Vorwürfe grösstenteils bestätigt. Pauw ist aktuell Nationaltrainerin in Irland.

«Alle drei Männer waren zur Zeit der Vorfälle innerhalb des niederländischen Fussballs beschäftigt», fügte die heute 59-Jährige an. Nachdem der KNVB auf fünf Meldungen der Vorfälle nicht zufriedenstellend reagiert habe, hat Pauw nach eigenen Angaben die niederländische Polizei informiert. In den vergangenen 35 Jahren sei ihr Leben mit Schmerz gefüllt gewesen, schrieb Pauw. Viele Menschen hätten sie als «eine toughe Frau gesehen, die es an die Spitze einer Männerwelt geschafft hat. Nichts kann weiter von der Wahrheit entfernt sein.» (dpa)