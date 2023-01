Sport News und Resultate aus der Schweiz und der Welt

14:41 Uhr 1. januar

Suarez wechselt nach Brasilien

Der 137-fache uruguayische Nationalspieler Luis Suarez setzt seine Karriere beim brasilianischen Klub Gremio Porto Alegre fort. Das teilte der zweifache brasilianische Meister am Silvestertag mit. Der 35-jährige Stürmer unterschreibt einen Zweijahresvertrag. Suarez, der unter anderem für die Topklubs Liverpool und Barcelona spielte, war mit seinem Nationalteam auch bei der WM in Katar dabei. Dort blieb er allerdings ohne Torerfolg. Im Sommer war er zu seinem Heimatverein Nacional de Montevideo zurückgekehrt und mit acht Treffern in 14 Spielen massgeblich am Gewinn der Meisterschaft beteiligt. (gav)