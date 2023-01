Sport News und Resultate aus der Schweiz und der Welt

16:13 Uhr 1. Januar

Granerud gewinnt auch Neujahrsspringen – Punkte für Deschwanden

Auch das Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen wird zur Beute des Norwegers Halvor Egner Granerud. Der 26-Jährige triumphiert am Sonntag bei frühlingshaften Temperaturen dank Weiten auf 140 und 142 Meter. Das Podest komplettierten der Slowene Anze Lanisek und der polnische Gesamtweltcup-Führende Dawid Kubacki. Das zweite Tournee-Springen verlief aus Schweizer Sicht ein wenig erfreulicher. Beim Auftaktspringen in Oberstdorf verpasste Gregor Deschwanden noch die Punkteränge. Der 31-jährige Luzerner schaffte es diesmal mit dem 21. Rang zum dritten Mal in diesem Winter in die Top 30. Der Schweizer landete jeweils nach 127,5m und 126,5 m. Am Mittwoch steigt das dritte Tournee-Springen am Bergisel in Innsbruck. (gav)