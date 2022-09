Sport-News: Spiele, Resultate und Nachrichten im Ticker

18:24 Uhr 4. September

FC St. Gallen – Young Boys 2:1 (0:0)

Der FC St. Gallen hat, massgeblich begünstigt durch zwei Platzverweise, die Young Boys überraschend in die Knie gezwungen. In der 21. Minute sah Ulisses Garcia wegen groben Foulspiels die rote Karte, in der zweiten Halbzeit musste Cédric Zesiger (72.) mit Gelb-Rot vom Platz. Garcia verletzte seinen Gegenspieler Fabian Schubert bei seinem rabiaten Einsteigen mutmasslich schwer.

Ein veritabler Sonntagsschuss von Daouda Guindo brachte die Ostschweizer in Minute 54 in Führung. Dem soeben angesprochenen Zesiger gelang zehn Minuten vor seiner «Ampelkarte» das 1:1, doch die Freude über den Ausgleich währte nicht lange: Isaac Schmid (64.) sorgte postwendend für den Endstand – und fügte YB die erste Saisonniederlage zu. St. Gallen setzt sich durch den Erfolg an die Tabellenspitze.

Grasshoppers – FC Winterthur 3:0 (1:0)

GC hat das Zürcher Kantonsduell gegen den FC Winterthur deutlich für sich entschieden. Lange verlief die Partie, deren lange überschaubares spielerisches Niveau durch den liederlichen Rasen im Letzigrund geprägt war, recht ereignislos. Ein abgelenkter Schuss von Dion Kacuri brachte die effizienten Gastgeber in der 27. Minute in Front. André Ribeiro (60.) und Hayao Kawabe (62.) machten nach der Pause innert weniger Minuten alles klar. Winterthur wartet weiter auf den ersten Sieg in der Super League. (dur)