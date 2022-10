Eishockey: HC Lugano entlässt Trainer Chris McSorley

20:25 Uhr 8. Oktober

Acht Tore im Letzigrund: GC verspielt eine 4:1-Führung

Was für ein Spiel im Letzigrund: Die Grasshoppers verspielen zum Auftakt des 10. Spieltags im Heimspiel gegen den FC Sion eine 4:1-Führung und müssen sich mit einem 4:4-Unentschieden begnügen.

Die Partie begann aus Zürcher Sicht optimal. Bereits nach acht Minuten und Toren durch Tsiy Ndenge und Guilherme Schettine führten die Hausherren 2:0. Sion konnte durch Filip Stojilkovic (34.) den Anschlusstreffer realisieren. Doch nur zwei Minuten später stellte Bendeguz Bolla den Zwei-Tore-Vorsprung mit einem sehenswerten Weitschuss wieder her. In der zweiten Halbzeit traf Hayao Kawabe (69.) zur vermeintlichen Vorentscheidung für die Contini-Elf. Doch die Gäste aus dem Wallis bewiesen viel Moral. Luca Zuffi erzielte (75.) per Volleytreffer das 2:4. Schliesslich verkürzte Mario Balotelli in der 82. Minute und brachte die Spannung nachmals zurück in die Partie. Sion, das 10 Minuten zuvor noch mit drei Treffern in Rückstand lag, schaffte tatsächlich noch den Ausgleich. Giovanni Sio schoss nach einem Eckball den viel umjubelten 4:4-Ausgleich. Was für ein Spiel. (swe)