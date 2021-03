SPEZIELLE AKTION Warum Bundesliga-Zweitligist St. Pauli seinen Fans Europacup-Tickets anbietet Der FC St. Pauli, Kultklub aus der 2. Bundesliga, hat noch nie ein Spiel im Europacup bestritten. Trotzdem können Fans nun ein Billett für eine internationale Partie erwerben – aus einem besonderen Grund. 05.03.2021, 06.00 Uhr

Jubeln sah man die Spieler von St. Pauli auf europäischer Bühne noch nie. Geht es nach dem Klub, soll sich das innert 15 Jahren ändern.

(sid/frh) Der FC St. Pauli, der kultige Verein aus der zweiten deutschen Bundesliga, macht seinen Fans ein ganz spezielles Angebot: Weil das Millerntorstadion in der laufenden Saison wegen der Coronavirus-Pandemie bislang leer bleiben musste oder nur spärlich gefüllt war, bieten die Hamburger allen Inhabern von Dauerkarten an, diese in Tickets für ein Europapokalspiel umzuwandeln.