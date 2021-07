Messi verlängert offenbar für fünf Jahre bei Barça

Spanische Zeitung berichtet Wende: Messi unterschreibt offenbar für weitere fünf Jahre bei Barça Der sechsmalige Weltfussballer und sein Herzensclub haben sich nach Informationen einer spanischen Zeitung auf eine spektakuläre Vertragsverlängerung geeinigt. Bei Vertragsende wäre Messi 39 Jahre alt. Dan Urner 14.07.2021, 20.25 Uhr

Lionel Messi bleibt seinem FC Barcelona offenbar erhalten. Keystone

Die langjährige Fussball-Ehe zwischen Lionel Messi und dem FC Barcelona schien längst in die Brüche gegangen zu sein, doch nun bahnt sich offenbar die Wende an: Wie die spanische Sportzeitung «Mundo Deportivo» erfahren haben will, haben sich Barça und sein Superstar auf eine Vertragsverlängerung geeinigt. Noch ist nichts offiziell. Der frischgebackene Copa-América-Sieger Messi ist seit dem 1. Juli vertragslos. Doch allein die Bekanntgabe steht noch aus und kann sich noch um einige Tage verzögern. Dies berichtet in jedem Fall die Zeitung.