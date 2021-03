Slalom in Lenzerheide Zenhäusern nur eine Hundertstel hinter dem Podest – Schwarz führt nach 1. Lauf Ramon Zenhäusern liegt nach dem 1. Slalom-Lauf in Lenzerheide auf dem 4. Platz. Aufs Podest fehlt nur eine Hundertstel. In Führung liegt der Österreicher Marco Schwarz. Gabriel Vilares 21.03.2021, 11.24 Uhr

Ramon Zenhäusern liegt nach dem 1. Lauf auf Podestkurs. Dem Walliser fehlt nur eine Hundertstel aufs Treppchen. Keystone

Bereits vor dem letzten Slalom-Rennen der Saison sind bei den Männern sowohl die grosse wie auch die kleine Kristallkugel vergeben. Der Franzose Alexis Pinturault steht seit Samstag als Gesamtweltcupsieger fest. Die Disziplinenwertung geht an der Österreicher Marco Schwarz. Deshalb geht es in Lenzerheide um zwei Dinge: den Tagessieg und für Ramon Zenhäusern ums Verteidigen des zweiten Rangs in der Slalom-Wertung.