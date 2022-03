Andreja Slokar gewinnt letzten Slalom der Saison – Gisin stürzt

Slalom in Courchevel/Méribel Slowenische Überraschungsfrau Slokar gewinnt – Gisin fädelt ein und verpasst das Podest Bei Halbzeit war Michelle Gisin mit dem 2. Zwischenrang noch auf Podestkurs. Im 2. Lauf fädelte die Schweizerin ein und schied aus. Die Slowenin Andreja Slokar siegte überraschend. Wendy Holdener fuhr auf den 7. Platz. Gabriel Vilares Aktualisiert 19.03.2022, 14.33 Uhr

Die Slowenin Andreja Slokar feiert im Slalom ihren ersten Karrieresieg. Keystone

Wie bei den Männern (Marco Odermatt) ist auch schon bei den Frauen (Mikaela Shiffrin) die Entscheidung in puncto Gesamt-Weltcup gefallen. Weil sich die Slowakin Petra Vlhova vor dem letzten Slalom der Saison im französischen Courchevel/Méribel auch schon die kleine Kristallkugel gesichert hatte, durfte man sich gänzlich auf die Tageswertung konzentrieren.

In dieser lag Michelle Gisin bei Halbzeit auf dem zweiten Zwischenrang. Die 28-jährige Engelbergerin eröffnete das Rennen und nützte die gute Ausgangslage. Auf die Bestzeit der Deutschen Lena Dürr büsste die Schweizerin 37 Hundertstel ein. «Das war ein cooler Lauf», so Gisin. Es sei keine einfache Aufgabe gewesen, weil sich die Piste wegen den warmen Bedingungen sehr weich präsentierte, sei der Halt eine grosse Herausforderung gewesen, erklärte die Engelbergerin im Ziel.

Das Ziel überquerte Gisin im 2. Lauf leider nicht. Nach einem Einfädler im mittleren Streckenabschnitt landete sie im Schnee und verpasste das dritte Slalom-Podest in diesem Winter.

Überraschungssiegerin

Weil bei der halbzeitführenden Lena Dürr nach Zielankunft die Nummer zwei aufleuchtete, hielt das letzte Slalomrennen bei den Frauen eine Überraschung bereit. Die Slowenin Andreja Slokar gewann erstmals in ihrer Karriere einen Weltcup-Slalom. Die 24-Jährige war 48 Hundertstel schneller als die Deutsche. Nach dem Triumph im Parallel-Wettbewerb war es der zweite Weltcup-Triumph für Slokar. Auf Rang drei landete die Slowakin Petra Vlhova (+0.81).

Da Camille Rast auf dem 18. Rang (+2.45) die Punkte verpasste – im Weltcup-Final werden nur die besten 15 belohnt – war Wendy Holdener auf dem 7. Platz (+1.32) die beste Schweizerin. Die 28-jährige Schwyzerin konnte ihre Platzierung nach dem 1. Lauf verteidigen.

Vergangene Woche stürzte Holdener in Are, zog sich eine Schienbein-Prellung und an der linken Wade eine Schnittwunde zu, die genäht werden musste. Sie kehrte am Samstag wieder zurück. «Ich habe nicht das volle Risiko genommen, womöglich war der Sturz im Hinterkopf», so Holdener. Am Sonntag folgt bei den Frauen mit dem Riesenslalom das letzte Rennen der Saison.

