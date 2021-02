SKI-WM Weiterhin kein Rennen an Ski-WM: Super-G der Frauen wegen Nebels abgesagt Cortina d'Ampezzo bringt nach wie vor kein Wetterglück. Weil sich eine dichte Nebeldecke über den Starthang legt, kann auch am Dienstag nicht gefahren werden. 09.02.2021, 14.36 Uhr

Eine hartnäckige Nebelbank verhindert den Super-G der Frauen. Zu schlecht ist die Sicht, zu hoch das Verletzungsrisiko. freshfocus

(frh) Weiterhin kein Rennen an der Ski-WM in Cortina d'Ampezzo: Der Super-G der Frauen am Dienstag ist wegen dichten Nebels abgesagt worden. Eigentlich hätte das Rennen um 13 Uhr in Angriff genommen werden sollen. Nachdem der Start mehrmals verzögert wurde und nach einer Stunde der Reservestart bereit gemacht wurde, verzog sich die dichte Nebeldecke auch dann noch nicht aus dem Starthang. Um 14.30 Uhr gaben die Rennverantwortlichen dann definitiv Bescheid: Die Sicht ist zu schlecht, gefahren werden kann am Dienstag nicht. Damit muss Favoritin Lara Gut-Behrami also weiterhin auf ihre Gold-Chance an einer WM warten. Wann der Super-G nachgeholt wird, war kurz nach der Absage noch nicht bekannt.