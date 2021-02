SKI-WM Gisin schnell, Holdener behutsam: Schweizer Medaille in der Kombination in Reichweite – Brignone führt Im Super-G, dem ersten Teil der Kombination, fährt Michelle Gisin auf Rang 5, für Wendy Holdener reicht es für Platz 14. Während Jasmina Suter überrascht, dominieren zwei Italienerinnen. Frederic Härri 15.02.2021, 10.57 Uhr

Ihre Strategie geht auf: Michelle Gisin setzt auf Risiko und verschafft sich eine gute Ausgangslage für den Slalom. Keystone

Mit der Kombination der Frauen wird die zweite Woche bei der Ski-Weltmeisterschaft in Cortina d'Ampezzo eröffnet. Erster Teil der Kombination bildet der Super-G, am Nachmittag wird Slalom gefahren. Allrounderinnen sind also gefragt. Als eine solche gilt Wendy Holdener: 2017 und 2019 holte sie jeweils WM-Gold in der Alpinen Kombination. Klar, dass die Schwyzern auch dieses Mal den Platz zuoberst auf dem Podest anpeilte.

In dieser Saison befindet sich Holdener allerdings noch ausser Form, das fehlende Selbstvertrauen merkt man ihrer Fahrt im Super-G an. Holdener fährt behutsam, wählt eine weitgehend risikofreie Linie, anstatt voll auf Speed zu gehen. Am Ende steht Zwischenrang 14 mit 97 Hundertstel Rückstand auf Platz 1. Holdener scheint sich voll und ganz auf eine Aufholjagd im Slalom zu konzentrieren.

Ihr fehlte der Speed: Wendy Holdener braucht im Slalom eine Aufholjagd und mehr Mut zum Risiko. Freshfocus

Mit einer gesunden Portion Selbstvertrauen rast Michelle Gisin den Hang hinab. Die 27-Jährige setzt von Beginn weg auf Tempo und legt bis kurz vor Schluss die schnellsten Zwischenzeiten hin, dann jedoch verliert sie mit einigen unsauberen Kurven wertvolle Hundertstel. Dennoch: Mit Rang 5 und 26 Hundertstelsekunden Rückstand steht es bestens um die Medaillenchancen für die Kombi-Olympiasiegerin von 2018.

Die Überraschung im Schweizer Team ist Jasmina Suter, die zu Beginn zwar fast ihren linken Stock verliert und nachgreifen muss, in der Folge jedoch mit einem tollen Lauf überzeugt. Sie nimmt den Slalom von Platz 9 aus in Angriff. Priska Nufer wird 18.

Starke Italienerinnen und nahezu makellose Shiffrin

Die beste Ausgangslage für den zweiten Teil der Kombination schafft sich die Italienerin Federica Brignone. Sie fährt im Super-G mit einer schnellen, wenn auch nicht fehlerfreien Fahrt auf den ersten Platz. Das Podest komplettieren Landsfrau Elena Curtoni und die Amerikanerin Mikaela Shiffrin, die einen nahezu einwandfreien Lauf hinlegt. Vierte wird die Tschechin Ester Ledecka.

Ab 14.10 Uhr geht es für die Frauen mit dem Slalom weiter.

Update folgt ...