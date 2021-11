Ski Lara Gut-Behrami entscheidet sich nun doch für eine Impfung Nun also doch: Weil für die Einreise zu den anstehenden Rennen in Übersee ein Impfschutz zwingend ist, entschied sich Lara Gut-Behrami trotz Bedenken für das Vakzin. 04.11.2021, 10.48 Uhr

Lara Gut-Behrami landete im Riesenslalom von Sölden auf dem Podest. Verpasst sie nun den zweiten Riesen in Killington? freshfocus

Der Auftakt in die Ski-Saison war Lara Gut-Behrami Ende Oktober mit dem 2. Platz im Riesenslalom am Rettenbachgletscher in Sölden gelungen. Den zweiten Riesenslalom der Saison am 27. November im amerikanischen Killington droht die 30-jährige Tessinerin nun zu verpassen. Nicht weil sie etwa verletzt wäre, sondern wegen ihres Impfstatus. Das meldet der «Blick».