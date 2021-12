Was zeigen die Schweizer Skirennfahrer in Alta Badia?

Ski Alpin Odermatt nach dem ersten Lauf zwei Hundertstel hinter Faivre auf Rang zwei Marco Odermatt befindet sich auch beim dritten Riesenslalom der Saison auf Tuchfühlung zur Spitze. Auch für Justin Murisier und Gino Caviezel winken gute Platzierungen. Loïc Meillard kann indes nicht vollumfänglichen überzeugen. 19.12.2021, 10.55 Uhr

Marco Odermatt befindet sich auf Tuchfühlung zur Spitze. Keystone

Gewinnt Marco Odermatt auch den dritten Riesenslalom der Saison? In jedem Fall hat er sich beim ersten Lauf in Alta Badia in eine ausgezeichnete Ausgangssituation für dieses Kunststück manövriert. Bloss zwei Hundertstelsekunden verlor der gewohnt fehlerfreie Nidwaldner auf den Führenden Alexis Pinturault aus Frankreich, büsste im Mittelteil der Strecke die Führung ein. Auf Zwischenrang drei ist der Österreicher Manuel Feller klassiert (+ 0.19 Sekunden). River Radamus aus den USA überraschte als Vierter (+ 0.30).